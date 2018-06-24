Ahi Dağı yolunda ulaşım rahatlıyor

İNEGÖL ile Pazaryeri arasındaki 33 kilometrelik Ahi Dağı
yolunun iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında virajlı yollar ortadan kalkmış olacak ve İnegöl-Pazaryeri arası 15 dakikaya inecek. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Karayolları 14'ncü Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte Ahi Dağının 4'üncü etap yol çalışmalarını yerince inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Bundan böyle bu yolda konforlu bir ulaşım yaşanacağını belirten Hüseyin Şahin, "Yolu kullanan vatandaşlarımız 12 metre genişliğinde ve asfaltlı yolda konforlu bir seyahat etmiş olacaklar. Bu yol bittiğinde çok kaliteli bir yola kavuşmuş olacağız. Burada karayollarının çok büyük emekleri var. Çünkü burası tamamen devlet imkânlarıyla yapıldı" dedi.