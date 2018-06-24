BTSO’dan Ankara’ya kentsel dönüşüm çıkarması

BURSA
Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentsel dönüşüm
le ilgili oda ve dernek başkanlarından oluşan heyet, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ı ziyaret ederek Bursa'da kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini paylaştı. BTSO, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği sonrasında Bursa'da kentsel dönüşüm süreci sekteye uğrayan 15 Bin konut için harekete geçti. Bugüne dek gerçekleştirdiği Bakan ziyaretleriyle sektör temsilcilerinin sorunlarına birinci elden çözüm arayan BTSO, Bursa'daki kentsel dönüşümde karşılaşılan sorunlar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ı ziyaret etti. 50 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bakanlık tarafından kentsel dönüşümün hızla hayata geçirilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 0,50'ye kadar emsal artırma yetkisi verildiğini ve yüzlerce parselin plan değişikliğinin Belediye tarafından onaylandığını söyledi. Bakanlık tarafından 1 Ekim 2017 tarihinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile söz konusu projelerde Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Yönetmeliğinden yararlanma imkânının ortadan kalktığını ifade eden Şenocak, sürecin 15 Bin konutu ve yaklaşık 50 bin kişiyi etkilediğine dikkat çekti.