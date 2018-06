Bursalılar müzığe doyacak

DESPİNA

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olma unvanına sahip Uluslararası Bursa festivalinin 57'ncisi MFÖ konseri ile start aldı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile usta sanatçılar Mazhar, Fuat, Özkan'ın aynı sahneyi paylaştığı muhteşem konser, Bursalıları büyüledi. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde usta sanatçıların eşsiz yorumu, sanatseverlerden büyük alkış aldı. MFÖ konseri ile başlayan festival boyunca, Sertap Erener'den Emel Sayın'a Emre Altuğ'dan Ümit Besen ve Teoman'a kadar çok sayıda ünlü isim sahne alacak.Festivalin açılışını yapan MFÖ üçlüsü, sahnedeki üstün performanslarıyla izleyenleri adeta büyüledi. Çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri unutulmaz şarkılarla Bursalıları coşturan efsane grup, sahne performanslarıyla genç sanatçıları aratmadı. Ses ve ışık efektlerinin de kullanıldığı konserde Bursalı gençler kendilerinden geçti.MFÖ'nün unutulmaz konseriyle start alan Bursa Festivali, önümüzdeki günlerde bir çok ünlü ismi daha konuk edecek. 22 Haziran'da Sümer Ezgü, Suzan Kardeş ve Gülay, 27 Haziran'da pop müziğin kraliçelerinden biri olan Sertab Erener, 30 Haziran'da fantezi müziğin unutulmaz isimlerinden Ümit Besen ve Rock müziğin efsane ismi Pamela, 2 Temmuz'da Emel Sayın ve Emre Altuğ, 20 Temmuz'da ise Teoman, sahne performanslarını Bursalılarla buluşturacak. Uluslararası Bursa Festivali'nin 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen bir gelenek olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kentin önemli bir değeri haline gelen etkinliğin Bursa'nın tanıtımına bir kez daha büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan Aktaş, "Bursa, taşıdığı tüm özelliklerinin yanında bir kültür sanat şehridir. Şehrin en güzel geleneklerinden biri olan '57. Uluslararası Bursa Festivali, muhteşem bir konserle başladı. 20 Temmuz'a kadar da alanında usta ve ünlü sanatçılar bizim için Bursa'ya gelecek. Ayo, Elektro Deluxe ve A Passage to Bollywood gibi isimlerin yanı sıra 27 ülkeden yüzlerce sanatçıyı Bursa'da konuk edeceğiz" dedi. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise 57 yıldır süren festivalin her yıl artan bir ilgiyle karşılandığını belirtti. Dünyaca ünlü sanatçıları etkinlik boyunca Bursalılarla buluşturacaklarını vurgulayan Yılbirlik, organizasyonun bu kadar uzun soluklu olmasının nedenini 'Gösterilen ilgi' olarak açıkladı.kariyerine 90'lı yıllarda başlayan ve 20 yılı aşkın süredir, Yunanistan'da platinyum ödüllü albümler, 25 ödül ve 10 uluslararası hit ile dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Despina Vandi, Bursalılarla buluşacak. 'Gia' single'ı ile ABD Billboard Hot Dance Airplay'in zirvesine yerleşen ilk Yunan şarkıcısı olan Vandi, 29 Haziran'da 57. Uluslararası Bursa Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak. Vandi, "Bursa dinleyicisinin karşısında olacağız. Şimdiden orada olmayı dört gözle bekliyorum. Bursa festivalinde 29 Haziran'da dinleyicilerle buluşmak benim için büyük bir zevk. Müziğimin insanları harekete geçirdiğini görmek çok güzel bir duygu" dedi. Türk müziğini çok sevdiğini ifade eden Vandi, "Çok fazla ortak tınımız var. Her seferinde ne kadar benzer olduğumuzu bir kez daha hatırlıyorum. Türk müziği beni her zaman çok duygulandırıyor. Birçok sanatçıyı da tanıyorum" diye konuştu.