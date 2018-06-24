Filistinli bin aileye erzak yardımı

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OSMANGAZI Belediyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarından dolayı çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Bin Filistinli aileye yetecek erzak yardımında bulundu. Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla yardım kampanyası başlatan Osmangazi Belediyesi, Gazze şehrinin Beyt Hanun bölgesinde yaşayan Bin Filistinli aileye yetecek erzak yardımı gönderdi. İçerisinde çeşitli gıda malzemelerinin yer aldığı erzak kolileri İHH, yetkilileri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Bu dağıtımlarla ailelerin gıda ihtiyaçları bir süreliğine karşılanmış oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Filistin'de yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, İsrail'in gerçekleştirdiği zulmü kınadı. Her zaman Filistin halkının yanında olduklarını belirten Başkan Dündar, "Gazze'deki kardeşlerimiz için elimizden gelen desteği veriyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bin aileye yetecek erzak kolilerini Gazze'nin Beyt Hanun bölgesine ulaştırarak Filistinli kardeşlerimize dağıttık. Filistin halkının yanında olarak yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.