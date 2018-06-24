SymbioCity temsilcileri Kiev’de buluştu

İSVEÇ
Uluslararası Kalkınma Ajansı (SİDA), İsveç Belediyeler Birliği (SKL-SALAR) ve İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) ortaklığıyla yürütülen 'SymbioCity Yaklaşımıyla, Yerel Demokrasiyi Güçlendirme ve Bütüncül Kentsel Kalkınma
Programı'na davet edilen Mustafakemalpaşa Belediyesi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan toplantıya katıldı. 18 AY SÜRECEK
Başlangıç toplantısı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen SymbioCity Kentsel Kalkınma Eğitim ve İşbirliği Programı
'nın 2'nci toplantısı, uluslararası 8 belediyenin temsilcilerinin katılımıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirildi. Programa, İsveç delegasyonunun yanı sıra, Makedonya'nın Ohrid kenti, Sırbistan'ın Starigrad ile Krusevaç ve Nish kentleri, Ukrayna'nın Lviv ve Khmelnytsky kentleri katıldı. Program süresince, SymbioCity yaklaşımının yol haritası, paydaşlarla iletişim, sürdürülebilir şehir, eko sistem hizmetleri ve grup çalışmaları gibi konular hakkında eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'ın rehberliğinde oluşturulan belediye çalışma grubu, 18 ay süre ile İsveç ve gelişmekte olan ülkelerde geniş bir deneyime dayanmış olan SymbioCity Kentsel Kalkınma Eğitim ve İşbirliği programında yer alacak.