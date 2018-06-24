Tarım şehri Bursa’da meyvecilik güç kazanıyor

KIRSAL kalkınmanın devamlılığını ve köyden kente göçün durdurularak çiftçinin desteklenmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli meyve ihracatçısı konumundaki Bursa
'da dev projeleri hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığın daha kaliteli hale getirilmesi, verimlilik ve çiftçinin kazancının arttırılması hedefiyle ahududu, incir ve armut yetiştiricilerine yönelik toplam bütçesi 4 milyon lira olan projeleri başlattıklarını söyledi. Bursa'nın, sanayi kimliğinin yanı sıra önemli bir tarım şehri olduğunu belirten Başkan Aktaş, toplam alanı 1 milyon 88 bin hektar olan kentte 333 bin 868 hektar tarım alanının bulunduğunu, 136 bin 799 hektar alanın ise sulanabilir oluşu nedeniyle büyük avantaj taşıdığını ifade etti. Tüketim merkezlerine yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve ürün çeşitliliği ile Bursa'nın meyve, sebze ve tarla bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir noktada olduğunu anlatan Başkan Aktaş, Uludağ İhracatçı Birliği verilerine göre 2017 yılında 116 milyon 260 bin 410 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldığını, bu rakamların da tarımın Bursa için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ve Tarım AŞ'nin tarım ve hayvancılığa yönelik projeler geliştirdiğini söyleyen Başkan Aktaş, "Biz geleceğin tarımda olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bereketli topraklarda tarım ve hayvancılığı kalkındırmayı ve kırsal nüfusa destek olabilmeyi istiyoruz" dedi.