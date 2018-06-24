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Ulaşımda Yıldırım çözümlere devam

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Ulaşımda Yıldırım çözümlere devam
KENT sakinlerinin ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren , cadde ve sokaklarda trafik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Belediyesi ekipleri çalışmalar kapsamında Namazgah, , Yiğitler, Kaplıkaya, Musababa, Karapınar, Kurtoğlu, Hacivat, Şirinevler, Beyazıt, Hacıseyfettin, 75. Yıl, Cumalıkızık, Davutdede, Karaağaç, Mevlana, Karapınar, Değirmenlikızık, Değirmenönü, Ertuğrulgazi ve Millet mahallelerinde yol düzenleme ve trafiklendirme uygulamaları çerçevesinde hız kesici tümsek, güvenlik aynaları, şerit belirleme dubası ve trafik tabelaları gerekli noktalara yerleştirilerek akıcı ve güvenli bir araç ile yaya akışı sağlandı.
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Ulaşımda Yıldırım çözümlere devam
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