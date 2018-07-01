Anne Dostu Hastane çalışmaları sürüyor

Sağlık
Bakanlığı tarafından anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek ve hastanelerin güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Anne Dostu Hastane Projesi çalışmalarını sürdüren Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, Türkiye
genelinde sayısı çok az olan "Anne Dostu Hastane" unvanına sahip olmak istiyor. Konumu, bina özellikleri, poliklinikleri ve işlevselliği ile adeta bir bölge hastanesi vazifesi gören Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane Kriterleri" olan, güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti vermek, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetleri sunmak, hijyen ve konfor standartlarını yüksek tutmak, acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uymak, anne ve bebek odaklı doğum hizmeti vermek, bu konudaki personeli eğitimli ve donanımlı tutmak gibi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ve istediği birçok kriter üzerinde titizlikle durarak, Türkiye'de sayısı 20'i geçmeyen "Anne ve Bebek Dostu" hastane unvanına sahip olmak istiyor.