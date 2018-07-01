Başkan Aktaş Üsküplü gençlere Bursa’yı tanıttı

Makedonya
Üsküp El-Hilal Derneği gözetiminde Türkiye
'ye gelen Üsküplü 45 öğrenci, Bursa
gezisine Büyükşehir Belediyesi ziyaretiyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Üsküplü gençleri Tarihi Belediye Binası Meclis Salonu'nda ağırladı. Türkiye'nin 81 milyon nüfuslu güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 3 milyon nüfuslu Bursa'nın da Balkanlarla yoğun diyaloğunun bulunduğunu belirtti. 'KENDİNİZİ EVİNİZDE HİSSEDİN'
Gençlerin Bursa'da yabancılık çekmeyeceğini, hatta kendilerini evlerinde gibi hissedeceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve gönül coğrafyamızın olduğu yerlerle yoğun diyalog halinde. Bizler de bu dostluk bağlarını geliştirerek devam ettireceğiz. Makedonya'daki tüm gençlerimizin Bursa'yı tanımalarını isterim" dedi " HAYRAN KALDILAR"
El-Hilal Derneği Üsküp Şube Başkanı Fatmir Murteza ve Başkan Yardımcısı Hafız Sabit, örnek konukseverliğinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Üsküplü öğrencilerden Ilajda Isenovska, çok güzel bir gezi yaptıklarını söyledi.