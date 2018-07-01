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Başkan Aktaş Üsküplü gençlere ’yı tanıttı

Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten ’ya gelen yetim çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı ’ı ziyaret etti. Başkan Aktaş, Üsküplü öğrencilere Bursa’yı tanıttı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Başkan Aktaş Üsküplü gençlere Bursa’yı tanıttı
Makedonya Üsküp El-Hilal Derneği gözetiminde 'ye gelen Üsküplü 45 öğrenci, gezisine Büyükşehir Belediyesi ziyaretiyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı , Üsküplü gençleri Tarihi Belediye Binası Meclis Salonu'nda ağırladı. Türkiye'nin 81 milyon nüfuslu güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 3 milyon nüfuslu Bursa'nın da Balkanlarla yoğun diyaloğunun bulunduğunu belirtti.

'KENDİNİZİ EVİNİZDE HİSSEDİN'
Gençlerin Bursa'da yabancılık çekmeyeceğini, hatta kendilerini evlerinde gibi hissedeceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve gönül coğrafyamızın olduğu yerlerle yoğun diyalog halinde. Bizler de bu dostluk bağlarını geliştirerek devam ettireceğiz. Makedonya'daki tüm gençlerimizin Bursa'yı tanımalarını isterim" dedi

" HAYRAN KALDILAR"
El-Hilal Derneği Üsküp Şube Başkanı Fatmir Murteza ve Başkan Yardımcısı Hafız Sabit, örnek konukseverliğinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Üsküplü öğrencilerden Ilajda Isenovska, çok güzel bir gezi yaptıklarını söyledi.
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Başkan Aktaş Üsküplü gençlere Bursa’yı tanıttı
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