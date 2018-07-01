Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Bursa sahilleri artık daha temiz

sahilleri artık daha temiz

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Bursa sahilleri artık daha temiz
Son dönemde yapılan sahil yatırımları ve hizmetleriyle 'nın "Deniz Şehri" kimliğini ön plana çıkaran Büyükşehir Belediyesi, 24 ayrı halk plajında çalışmalarını tamamladı. Bursa'nın turizm potansiyelini artırmayı ve turizm sektörden daha fazla pay alabilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 24 adet halk plajında yaptığı düzenleme çalışmalarında sona geldi. Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından planlanan çalışmalarla, vatandaşların yaz ayları boyunca sahilleri daha rahat ve konforlu şekilde kullanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alındı. Özellikle poyraz rüzgarları sonucu oluşan dalga hareketleriyle kum kaybı yaşanan sahillere takviye yapıldı. Sezon öncesi başlayan kum takviye çalışmaları kapsamında Güzelyalı, Kurşunlu, Kumla ve Narlı plajları ele alındı. Kumsalı dar olan bu plajlarda kamyonlarla kum serme ve tesviye çalışmaları gerçekleştirildi. Karacabey'de Yeniköy ve Malkara, Mudanya'da Eşkel, Eğerce, Mesudiye ve Gemlik'te Kumsaz gibi geniş plajlarda kumlar otomatik araçlarla elenerek temizlendi ve tüm bu alanlar yazlıkçıların kullanımına hazır hale getirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa sahilleri artık daha temiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN