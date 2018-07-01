Bursa sahilleri artık daha temiz

Son
dönemde yapılan sahil yatırımları ve hizmetleriyle Bursa
'nın "Deniz Şehri" kimliğini ön plana çıkaran Büyükşehir Belediyesi, 24 ayrı halk plajında çalışmalarını tamamladı. Bursa'nın turizm potansiyelini artırmayı ve turizm sektörden daha fazla pay alabilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 24 adet halk plajında yaptığı düzenleme çalışmalarında sona geldi. Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından planlanan çalışmalarla, vatandaşların yaz ayları boyunca sahilleri daha rahat ve konforlu şekilde kullanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alındı. Özellikle poyraz rüzgarları sonucu oluşan dalga hareketleriyle kum kaybı yaşanan sahillere takviye yapıldı. Sezon öncesi başlayan kum takviye çalışmaları kapsamında Güzelyalı, Kurşunlu, Kumla ve Narlı plajları ele alındı. Kumsalı dar olan bu plajlarda kamyonlarla kum serme ve tesviye çalışmaları gerçekleştirildi. Karacabey'de Yeniköy ve Malkara, Mudanya'da Eşkel, Eğerce, Mesudiye ve Gemlik'te Kumsaz gibi geniş plajlarda kumlar otomatik araçlarla elenerek temizlendi ve tüm bu alanlar yazlıkçıların kullanımına hazır hale getirildi.