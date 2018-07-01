Bursalı gençler kampta buluşacak

Bursa
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gençlerin kötü alışkanlıklardan ve internet bağımlılığından uzak durması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, toplamda 2 Bin 60 kişinin faydalanacağı yaz kamplarına start verdi. Bu yıl 2 Temmuz ile 2 Eylül tarihleri arasında Gemlik Karacaali ve Kestel Alaçam'da organize edilen yaz kampları, gençlerin doğa ve sporla iç içe zaman geçirmesine fırsat sunacak. 11 ila 13 yaş arası için 3'er günlük planlanan Gemlik Karacaali Deniz Kampı, 5'i erkek ve 8'i kız kampı olmak üzere toplam 13 dönem olarak düzenlenecek. Her dönemde 85 genç olmak üzere toplamda bin 100 gencin faydalanacağı kampta; dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, kano eğitimi, yüzme, resim, müzik, dart, masa tenisi, mangala, plaj voleybolu ve futbolu etkinlikleri yapılacak. Ayrıca kampın 4 dönemi engelli çocuklar için ayrılacak. 11 ila 17 yaş arası için 6 günlük planlanan Kestel Alaçam'daki izcilik kampı ise 5'i erkek ve 3'ü kız olmak üzere toplam 8 dönem düzenlenecek. Her dönemde 120 olmak üzere toplamda 960 gencin faydalanacağı bu kampta ise dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, badminton, ata binme, bisiklet, atıcılık, resim, müzik ve dart etkinlikleri organize edilecek.