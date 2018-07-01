Dünya devi firmaların gözü TEKNOSAB’da

BTSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı geçtiğimiz gün Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Demokrasi tarihi açısından yeni bir milat niteliğindeki 24 Haziran seçimlerinin yüzde 90'lara ulaşan katılım oranıyla tamamlandığını belirten Başkan İbrahim Burkay, yeni hükümet sisteminin Türkiye ve Bursa
için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle birlikte Türkiye'nin yönetim yapısında önemli bir paradigma değişikliği yaşanacağını ifade eden Burkay, artık hızlı karar alma mekanizması ve güçlü hamleleriyle Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini ifade etti. Başkan Burkay, "Bizler de iş dünyası olarak üretimden istihdama, sanayiden ihracata kadar her alanda güçlü bir Türkiye için zaman kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Bursa'nın sahip olduğu deneyim ve dinamizmle birlikte Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin en önemli aktörleri arasında olacağını kaydeden Burkay, şöyle konuştu: "Stratejik önem taşıyan alanlarda yerli ve milli üretimin merkezi olma hedefimizi sürdürmekteyiz. Başta TEKNOSAB olmak üzere, KOBİ OSB, BUTEKOM, GUHEM ve Model Fabrika gibi projelerle Türkiye'nin yüksek teknolojili yatırım, üretim ve ihracat hedeflerindeki iddiamızı da koruyoruz." YATIRIMCI İÇİN CAZİBE MERKEZİ
İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ziyaretinde övgülerle bahsettiği ve genişletilmesi yönünde talimat verdiği TEKNOSAB Projesi'nin sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin de yeni vizyonunu yansıttığını vurguladı. TEKNOSAB'ın Türkiye'nin mega endüstri bölgeleri atılımının da en önemli halkası olacağını ifade eden Burkay, Bursa'da bulunan 22 organize sanayi bölgesinde 15 bin metrekare ve üzerinde yatırım yapılacak yaklaşık 135 parsel bulunduğunu hatırlattı. 8 etapta planlanan ve ilk etap çalışmalarının hızla tamamlanmak üzere olduğu TEKNOSAB'ın sadece birinci halkasında 15 bin metrekarenin üzerinde 170 parselin yer aldığını açıklayan Başkan Burkay, Türkiye'nin orta-yüksek ve ileri teknolojiye geçişinde TEKNOSAB'ın en önemli rolü üstleneceğini vurguladı. ?KOBİ OSB PROJESİ HIZ KAZANACAK
BTSO
liderliğinde planlanan KOBİ OSB Projesi'ne ilişkin gelişmeler hakkında bilgiler paylaşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, bu projeye şu anda bütün sektörlerde 2 bin 500'ün üzerinde firmadan talep olduğunu açıkladı. Başkan Burkay, "BTSO olarak tüm projelerimiz 40 bin üyemizi kapsıyor. Kent ve ülke ekonomisinin lokomotifi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi daha güçlü kılmak amacıyla planladığımız KOBİ OSB konusunda da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İlgili bakanlıklarımızın değerlendirme sürecinde olan KOBİ OSB Projemizin, yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte çok daha hızlı bir şekilde hayata geçeceğine inanıyoruz" dedi.