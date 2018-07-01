Gençler geleceğe 254 fidan dikti

Yıldırım Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve İdeal Gençlik Hareketi üyeleri, birlikte fidan ve ağaç dikerek gelecekte daha yaşanabilir bir doğa oluşmasına katkıda bulundu. Daha önce engellilerle, huzurevi sakinleriyle buluşan, Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek sokak hayvanı sahiplenen İdeal Gençlik Hareketi üyeleri, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile birlikte fidan ve ağaç dikti. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir doğa oluşmasına dikkat çekmek isteyen 254 genç, Hamamlıkızık'ta oluşturulan İdeal Gençlik Hareketi Hatıra Ormanı'nda kendi ağaç ve fidanlarını dikti. Yıldırım Belediyesi'nin gençler arasındaki bireysel ve toplumsal farkındalıkları arttırarak, yardımlaşma, paylaşım gibi değerlerin sürekli hale getirilmesi hedefiyle oluşturulan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hep birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.