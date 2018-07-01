Bursaspor
'da adı resmi olarak açıklanmamasına karşın antrenmanlara çıkan Makedon futbolcu Jani Atanasov, mutluluğunu paylaşarak, "Hayalim gerçek olmaya başladı. Bir yıldız olmak için elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı. Dün ilk kez yeşil beyazlı ekiple birlikte çalışan 18 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından ise mutluluğunu paylaştı. Atanasov, "O kadar mutluyum ki... Kendimi çok rahat ve evimde gibi hissediyorum. İlk kulübüm olan FC Akademi'ye de çok teşekkürler. Hayalim gerçek olmaya başladı. Bir yıldız olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.