Orman İşletme Müdürlüğü ve yangın savaşçıları sezona hazır

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MustafakemalpaşaOrman İşletme Müdürlüğü, yaz aylarının başlamasıyla birlikte olası orman yangınlarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tüm ekip ve ekipmanlarını eksiksiz hazırlayan Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü, sozonun sorunsuz geçmesi için teyakkuza geçti. Bir önceki yıl, yapılan hazırlıklar sayesinde kusursuz ve sorunsuz bir sezon geçiren İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın ekipleri, aynı başarıyı bu yıl daha da katlayarak elde etmek istiyor.İşletme bünyesinde bulunan tüm yangın ekibi ve ekipmanlarının 7/24 hazır olduğunu ifade eden Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürü Ahmet Er, yaptığı açıklamada, "Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçesi olmak üzere, 2 adet yangına ilk müdahale aracımız, 5 adet yangın söndürme Arazözü ve 3 adet su ikmal tankeri olmak üzere yangın ekipleri faal bir şekilde görev başında. Yangın araçlarımızın ve yangın Helikopterlerinin su alabileceği Gölet ve Su Alma Havuzlarımız bakımları yapılmış bir şekilde hazır. Herhangi bir yangın çıkma ihtimaline karşı da Orman İşletme Müdürlüğü'müze bağlı yangına hassas ve görüş alanları uygun yerlerde, 7 adet yangın gözetleme kulemiz aktif bir halde. Burada en önemli unsur yangın veya dumanın görülür görülmez haberdar edilmesi ve bununla birlikte çok çabuk hareket edilmesidir. Zamanla yarıştığımızı biliyoruz bu yüzden kulede çalışan arkadaşlarımızın görevi çok önemli. Kendileri bu konuda aynı hassasiyeti taşıyorlar" dedi.