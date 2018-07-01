Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Osmangazi’ye 9 yılda 240 kilometre yol

Osmangazi’ye 9 yılda 240 kilometre yol

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Osmangazi’ye 9 yılda 240 kilometre yol
Osmangazi Belediyesi, kent genelindeki sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaz mevsimiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, kentin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yeniliyor. Osmangazi Belediye Başkanı , Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Soğanlı ve Çukurca mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip etti. Dündar, Osmangazi'deki 136 mahalledeki cadde ve sokakların 2014'ten bugüne kadar toplam 240 kilometre uzunluğunda yolun 520 bin ton sıcak asfaltla kaplandığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmangazi’ye 9 yılda 240 kilometre yol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN