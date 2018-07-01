Osmangazi’ye 9 yılda 240 kilometre yol

Osmangazi
Belediyesi, kent genelindeki sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaz mevsimiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, kentin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yeniliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Soğanlı ve Çukurca mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip etti. Dündar, Osmangazi'deki 136 mahalledeki cadde ve sokakların 2014'ten bugüne kadar toplam 240 kilometre uzunluğunda yolun 520 bin ton sıcak asfaltla kaplandığını söyledi.