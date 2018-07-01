Pedal çevirerek sağlıklı yaşama dikkat çektiler

BUGÜN NELER OLDU

İdeal Gençlik Hareketi üyeleri, gerçekleştirdikleri bisiklet turuyla topluma önemli bir duyarlılık mesajı daha verdi. Toplumda farkındalık oluşturacak çalışmalarını sürdüren gençler, bisiklet turuyla hem sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı aktif sportif yaşamın önemini vurgularken, hem de karbon salınımıyla çevre kirliliğine neden olan motorlu araçlar yerine, başta bisiklet olmak üzere doğaya zarar vermeyen taşıtların kullanımının yaygınlaşmasına dikkat çekti. Yıldırım Bisiklet Spor Kulübü üyelerinin de katıldığı, Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nden başlayan ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde tamamlanan bisiklet turuna katılan gençler eğlenceli dakikalar yaşadı. Platforma dahil olarak sosyal etkinlikleri tamamlayan gençler arasından 165 kişi ise gezi turları ile ödüllendirilecek.