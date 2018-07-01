Samet Aybaba: En fazla 5 oyuncu alacağız

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ursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba
, yeni sezonun ilk antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Yeni oyuncularımız, genç oyuncularımız var. Son yaşanan iki senelik kötü sezon var. Onları geride bıraktık. Daha coşkulu oynayacağız. İnşallah Bursa
spor'u eski günlerine döndürmeye çalışacağız. Birlikte hareket etmemiz lazım" dedi. "HATA YAPMAYALIM"
Transferin zor olduğuna işaret eden Aybaba, "Herkes Dünya Kupası'na odaklandı. Dünya Kupası'ndan sonra görüşülebileceğini söylüyorlar. 4-5 tane kaliteli oyuncuyu bu takımın kadrosuna katacağız. Genç arkadaşlarımız da daha çok motive olacaklar. Transfer çok acele etmeyelim, hata yapmayalım. En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5. Onunla ilgili bütçemiz de belli. O bütçeyle birlikte hareket edip, iyi oyuncuları kadromuza katmayı planlıyoruz" diye konuştu. Avusturya kampının iptal edilmesine ilişkin de konuşan Aybaba, "Mesafelerle ilgili sıkıntılar var. Oynayacağımız takımların isimleri ile ilgili sürekli değişiklikler oluyor. Bu tamamen benim aldığım karardı. Burada teknik kararları ben alırım" ifadelerini kullandı. Takımdan ayrılacak olan isimlere yönelik ise Aybaba, "Sahada çalışan oyuncuları görüyorsunuz. Titi biraz gecikmeli gelecek. Onun dışındaki oyuncular büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Titi'nin özel sebebi var ama karşılığı da var tabii ki" açıklamasını yaptı. Dünya Kupası'nda yer alan Bursasporlu oyuncuları da değerlendiren Aybaba, Aziz Behich ve William Troost- Ekong'un iyi bir performans sergilediğini belirtti.