Yalova’dan muhalefete ‘İnce’ ayar

24 Haziran seçim
lerinde sandık başına giden Yalova
lılar, muhalefetin Cumhurbaşkanı
adayı Yalovalı Muharrem İnce
'ye itibar etmedi. İnce, hem köyünde hem oy kullandığı sandıkta hem de Yalova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldı. OY KULLANDIĞI SANDIKTA YENİLDİ
Muharrem İnce'nin Yalova'da oy kullandığı ve toplam 380 seçmenin bulunduğu 1118 No'lu sandıkta 344 seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti
'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan
'a 167, CHP
'nin adayı Muharrem İnce'ye 144, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener
'e 23, HDP
'nin adayı Selahattin Demirtaş
'a 4, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek
'e 1 oy çıktı. 1118 No'lu sandıkta Milletvekilliği seçiminde ise AK Parti'ye 138, CHP'ye 116 oy çıktı. KÖYÜNDE DE HÜSRAN YAŞADI
Geride kalan seçimlerde sonucu en çok merak edilen sandıklardan biri de Muharrem İnce'nin köyü olan Elmalık köyünde kurulan sandık oldu. İnce'nin köyü Elmalık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir farkla birinci çıktı. Köyde CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 458 oy çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 814 oy aldı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, memleketi Yalova'dan aldığı oy oranı dikkatlerden kaçmadı. Muharrem İnce memleketi Yalova'dan yüzde 38,86 oranında oy alırken, Ak Parti ve MHP
'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan aynı ilden yüzde 50,37 oranında oy aldı. Memleketinde aldığı hüsran dolu sonuçların ardından kısa bir açıklama yapan İnce ise, Yalova'nın kozmopolit bir kent olduğunu, her kesim ve her bölgeden insanın bulunduğu Yalova'da böyle sonuçların çıkmasının doğal olduğunu ifade etti.