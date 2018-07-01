Yıldırım’da Ahududu coşkusu

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Yıldırım Belediyesi bu yıl 4'sünü düzenlediği Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 700 yıllık geçmişiyle Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örneklerini barındıran Cumalıkızık'ı dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Cumalıkızık bölgesinin önemli değerlerinden ahududunun adını taşıyan ve uluslararası boyuta ulaşan Ahududu Festivali Arabayatağı Mahallesi'nde düzenlenen açılış gösterileri ile başladı. Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu'nun yanı sıra Meksika, Bulgaristan, KKTC, Litvanya ve Slovakya ekiplerinin yer aldığı festivalde ekipler ilk günle beraber gösterilerini sergiledi.Uluslararası 4'ncü Cumalıkızık Festivali kapsamında ilçeye gelen Meksika, Bulgaristan, KKTC, Türkiye, Litvanya ve Slovakya halk oyunları ekiplerini Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi'nde ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırı'ım 3 kıtayı adaletle yöneten Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı önemli bir şehir olduğunu belirtti. 750 bin nüfuslu Yıldırım ilçesinde Anadolu'nun dört bir yanından, Kafkaslardan ve Balkanlardan şehre gelen insanlarla kültür birliği oluşturduklarını belirten Başkan Edebali, "Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Batı Trakya'dan, Kosova'dan, Bosna Hersek'ten, Ahıska'dan, Kırım'dan ve ülkemizin 81 ilinden gelerek şehrimize yerleşen insanlarımızla huzur içerisinde bir arada yaşama duygusunu muhafaza ediyoruz. Yıldırım, çok farklı toplumların yaşadığı bir şehir. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz" dedi. Edebali, festivale ev sahipliği yapan Cumalıkızık'ın asırları aşarak, tarihin çetrefilli ve yıpratıcı devirlerinden sağ salim çıkabilmiş bir köy olduğunu hatırlattı.