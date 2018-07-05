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Osmangazi’ye 9 yılda 240 kilometre yol

, yaz mevsimiyle birlikte çalışmalarını hızlandırarak kentin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yeniliyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Osmangazi’ye 9 yılda 240 kilometre yol
Osmangazi Belediye Başkanı , Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Soğanlı ve Çukurca mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti. Osmangazi'deki 136 mahalledeki cadde ve sokakların 2014 yılından bugüne kadar toplam 240 kilometre uzunluğunda yolun 520 Bin ton sıcak asfaltla kaplandığını belirten Başkan Dündar, "Asfalt kaplama çalışmaları Osmangazi'nin her noktasında devam ediyor. Eskimiş ve bozulmuş yollarda sürdürdüğümüz çalışmalar, yaz mevsimiyle birlikte hızlandı. Ekiplerimiz, özellikle Soğanlı, Hamitler, Yunuseli ve Panayır'da yoğun bir çalışma içinde. Şehrimizdeki sokak ve caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Dündar, Soğanlı Mahallesi'nde 2014'ten bu yana 9 kilometre uzunluğunda 10 bin ton asfalt kaplama ve 6 bin ton asfalt yama çalışması yapıldığını kaydetti.
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Osmangazi’ye 9 yılda 240 kilometre yol
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