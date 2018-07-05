Somuncu Baba evinin ikinci bölümü ziyarete açıldı

Evliyalar şehri Bursa
'nın en önemli manevi şahsiyetlerinden birisi olan Somuncu Baba'nın evini 2013 yılında kamulaştırarak fırın ve çilehanenin yer aldığı binanın birinci bölümünü 600 yıl önceki haliyle günümüze taşıyan Osmangazi Belediyesi
, tarihi yapının ikinci etabını da rekonstrüksiyon çalışmaları ile ortaya çıkardı. Birinci bölümün restorasyon çalışmaları başladığında, tarihi yapının bir külliye şeklinde olduğunun belirlenmesiyle birlikte proje Osmangazi Belediyesi tarafından güncellendi. Bölgede 3 binayı daha kamulaştırılıp toplam 640 metrekare alan elde eden Osmangazi Belediyesi,. büyük bir hızla yürütülen çalışmalar sonucunda Somuncu Baba'nın evinin ikinci bölümünü oluşturan 2 katlı binanın ve avlunun inşaatı da tamamlandı. 'PROJE GÜNCELLENDİ'
Somuncu Baba Evi'nin ikinci bölümünün açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasa sahip çıkmayı sürdürdüklerini ifade ederek, "Tarihi değerlerin korunması adına attığımız bir adımın bir başka bir adımı daha tetiklediğini görüyoruz. Somuncu Baba'nın evi ve fırınının restorasyonu da bu şekilde gelişti. Restorasyon çalışmalarına ilk başladığımızda, fırın ve çilehane bölümlerinin dışında burasının içerisinde çay ocağı, depo, çok amaçlı salonlar, dükkan, mutfak, abdesthane ve şadırvanın da bulunduğu bir külliye şeklinde olduğunu gördük ve projemizi güncelledik. Anıtlar Kurulu'nun onayının ardından ikinci bölümün rekonstrüksiyon çalışmalarına başladık bitirdik" dedi. EV ILE CAMİSI BİRLEŞECEK
Somuncu Baba Evi'nde yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerini belirten Dündar, "Yaptığımız çalışmalarla bu bölgenin tarihi dokusunu adım adım ortaya çıkıyoruz. Somuncu Baba'nın evinin birinci ve ikinci bölümündeki çalışmaları tamamladık. Şimdi de Somuncu Baba Camii'ne kadar uzanan bölümdeki 7 evin kamulaştırmalarını yaparak, Somuncu Baba Evi ile Somuncu Baba Camii'ni birleştireceğiz. Bu çalışmamızın sonunda ziyaretçilerin gezebileceği, oturabileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri bir mekan ortaya çıkacak. Osmangazi Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de tarihi mekanlarımızı ayağa kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.