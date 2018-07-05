Tarihi bina Millet Kıraathanesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında müjdelediği, içinde kütüphanenin yanı sıra, çay kahve eşliğinde sohbetlerin yapılabileceği 7'den 77'e her yaştan insanın buluşacağı "Millet Kıraathanesi" Projesi, Osmangazi'de hayata geçti. Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla 'Kediler Tekkesi' olarak anılan bina, Osmangazi Belediyesi
tarafından yürütülen yenileme çalışmalarının ardından yeniden hayat buldu. 3 oda, 1 mutfak, 1 sofa ve avlusu bulunan tarihi bina özellikle ahşap işçilikleriyle dikkat çekerken bundan böyle Millet Kırahathanesi olarak hizmet verecek. "YİNE SOSYAL AMAÇLI KULLANILACAK"
Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasa sahip çıktıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Muradiye Mahallemiz'de 16'ncı yüzyıldan kalma yapıyı, çöküntü halinden kurtardık. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden alınan kararla rekonstrüksiyon çalışmalarını gerçekleştirdik. İnşaat çalışmaları ve ince işçilikleri tamamlandı. Kuruluşundan itibaren sosyal amaçlı kullanılan, vatandaşların buluşma yeri olan bu tarihi binayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklamış olduğu Millet Kıraathanesi olarak hizmete açacağız. Bu binamızı, kütüphanesi, etüt merkezi, okuma salonu, internet ve çay kahve hizmetiyle, vatandaşlarımızın vakitlerini dolu dolu geçirebileceği bir mekan haline getiriyoruz" dedi.