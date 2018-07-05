Türkiye’nin ilk kedi tedavi merkezi Osmangazi’de Osmangazi’deki Kedi Tedavi Ünitesi’nin yapımı sürüyor. Bittiğinde ünite Türkiye’nin ilk ve tek kedi tedavi merkezi olacak. Ünitede ağır enfeksiyon ve ortopedik rahatsızlıklar da tedavi edilecek

Giriş Tarihi: 5.7.2018