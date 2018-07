Eğitimde ve sporda Bursa farkı

BUGÜN NELER OLDU

Kentin değerine değer katan Büyükşehir Belediyesi, eğitim yatırımlarında da fark yarattı. Spor salonu bulunmayan eğitim kurumlarını modern spor tesisleriyle buluşturan, 400'e yakın okulun fiziki eksikliklerin giderilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen Büyükşehir Belediyesi, yeni okul binaları ve eski okulların yenilenmesi için de elini taşın altına koydu. Millet Mahallesi Villalar bölgesinde yaşanan okul sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü. Yaklaşık Bin 200 metrekare alan üzerine yapılan 8 derslikli Millet Mahallesi İlkokulu sayesinde, mahalleli çocuklar artık eğitim için başka semtlere gitmekten kurtuldu.Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kalan eski, yıpranmış eğitim kurumlarının yıkılıp yeniden yapılması görevini de üstlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Valilik arasında ihtiyacı karşılamakta zorlanan Zafer, Demirtaşpaşa, Elmasbahçeler, İbni Sina ve Osmangazi İlkokullarının yıkılıp yeniden yapılması ve kullanılmayan köy okullarının yeniden düzenlenmesini öngören protokol imzalanmıştı. Protokol kapsamında çalışmaları hemen başlatan Büyükşehir Belediyesi, eski ve ihtiyacı karşılamayan Zafer Okullarını modern bir eğitim kompleksine dönüştürdü. Binalar arasında sıkışıp kalan Elmasbahçeler Ortaokulu'nun modern bir eğitim kurumuna dönüştürülmesi de hayırsever desteğiyle sağlandı.Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve adeta bir 'halk üniversitesi' haline gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), bu yıl 13'ncü yılını doldurdu. Bursalıların hayatlarına dokunan BUSMEK'te yetişkin eğitimlerinin yanı sıra takviye kurslarla Hamitler Çocuk, Alacahırka Çocuk ve Sosyal Eğitim merkezlerinde 7 Bin öğrenciye eğitim verildiğini açıklayan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerine de ipek kozası el ürünleri, ahşap boyama, deri aksesuar yapımı branşlarında eğitim verildiğini, kuaförlük hizmetleri sunulduğunu anlattı. BUSMEK'in ortaya koyduğu sanat ve meslek eğitimleri, sosyal ve kültürel hayatı kuvvetlendirici faaliyetleri ile Bursa halkının ilgisi ve teveccühünü kazandığını söyleyen Başkan Aktaş, kaliteli eğitim çıtasının gittikçe yükseldiğini, kurumun böylece 'halk üniversitesi' konumuna geldiğinin altını çizdi. 'Işıldayan demir pas tutmaz' anlayışıyla çalışmaların süreceğini, BUSMEK'le Bursa halkına hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa, her güzelliği hak ediyor. Hepimizin her yaşta ve her pozisyonda öğrenebileceği güzel şeyler vardır. Daha güzel Bursa ve Türkiye için BUSMEK, bu noktada fonksiyonunu yerine getiriyor" dedi.Büyükşehir Belediyesi'nin teknolojiyi vatandaşların yaşam alanlarına kadar götürdüğü Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ile Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP), Bursa'nın her köşesinde yaşayan binlerce insana nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının teknolojiye daha rahat ulaşmaları ve çocuklarının eğitimine katkı sağlayabilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen BUMEP eğitimlerinden faydalanan 2 Bin 880 kursiyer ve Türkiye'de ilk kez engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen BENMEP eğitimlerine katılan 557 kursiyer, sertifika heyecanını yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen Bursa Mobil Eğitim Projesi'nin (BUMEP- BENMEP) Ağustos - Aralık 2017'de eğitimlerine katılanlara katılım belgeleri, törende verildi. BUMEP ve BENMEP eğitimlerinde başarılı olan kursiyerler, sertifikalarını Başkan Aktaş'tan aldı. Başkan Aktaş, vatandaşların yaşadıkları mahallelerde bilgiye ulaşmalarını sağlayan eğitimlerin önemine değinerek, "Ülkemizdeki kadın eğitimlerine yeni bir soluk kazandıran BUMEP, 2011 yılından bu yana bugüne kadar 14 ilçemizde eğitim hizmeti verdi. BUMEP eğitimlerine katılan kursiyerlerimiz, teknoloji ve interneti etkin bir şekilde kullanarak, kişisel gelişimlerinin yanında kültürel ve sosyal yaşamlarına da katkıda bulunuyorlar" dedi.'Haydi Çocuklar Spora' sloganıyla gerçekleştirilen 'Yaz Spor Okulları'nda bu yıl çocuklara yüzme, karate, bisiklet, kano, voleybol, basketbol, masa tenisi, jimnastik, boks, tenis ve satranç branşlarında eğitimler başladı. Çocuklar, yaz tatilinde hem eğlenecek hem de spor yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.Bursa'da çocukları sporla buluşturan ' Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE)' ödül töreni, coşkuyla gerçekleştirildi. Fethiye Spor Tesisleri'nde düzenlenen törene, sporcu öğrencilerin ödül heyecanı damgasını vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen 'Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE)' 4. yılını doldurdu. 2017/2018 eğitim öğretim yılında 17 ilçemizde ilk ve ortaokul düzeyinde 286 bin öğrencimizle etkinlikler tamamlandı" dedi. Proje ile çocukları erken yaşlarda sporla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Sporu, çocuklarımızın hayatında bir yaşam biçimi haline getirmeyi istiyoruz. Bu amaçla Fiziksel Etkinlik ve Oyun Günleri (FEO); mangala, satranç, 4. sınıflar futbol, mini atletizm olimpiyat şenlikleri ve özel çocuklar spor şenlikleri 'miniklerin etkin katılımı ile' gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın etkinlik takviminde bulunmayan ve ilkokul öğrencilerimizi kapsayan etkinliklerimiz, şenlik kapsamında planlandı. Sporu bir araç edinerek öğrencilerimize fiziksel, sosyal, ruhsal beceriler ve kültürel etkileşim kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Başkan Aktaş, yarışmaların yoğun katılımla gerçekleştiğini ve büyük ilgi gördüğünü belirterek, "BOSE kapsamında ayrıca ilk, orta ve lise düzeyindeki 750 okulumuza toplamda 22 Bin 500 adet basketbol, voleybol ve futbol topu verildi. Okullarımızda sporun daha sağlıklı bir şekilde işleyişi sağlanmış oldu. 286 bin 883 öğrencimiz yıl içerisinde spor ve etkinlikle buluştu" dedi. Tüm çocukları spor yaptıkları için tebrik eden Aktaş, 17 ilçeden futbol birincisi ve ikincisi olan 400, satranç etkinliğinde dereceye giren 84, mangalada dereceye giren 80, mini olimpiyat atletizm şenliğinde dereceye giren 24 öğrenci olmak üzere toplamda 588 öğrenciye kupa, madalya ve ödüllerini verdi.BÜYÜKŞEHIRBelediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim ve Teknoloji Merkezi, sadece Bursa'nın değil çevre illerin öğrencilerinin de eğitim üssü haline geldi. Bilimsel, uygulamalı eğitime elverişli yapısıyla Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, öğrenciler kadar büyüklerin de eğlenerek bilgi sahibi oldukları mekan haline geldi. BTM ziyaretçileri yaz kamplarıyla bilime doyacak. Bilim tutkunları, 'Kaşifler Kampı, 'Kodlama ve Robotik', 'Doğa ve Bilim Kampı', '3B Tasarım / 3B Yazıcı', 'Bursa Uzay Kampı' ve 'AstroFest'e katılabilecek.Kursiyerlerin sevinç ve heyecanını paylaştığını söyleyen Başkan Aktaş, "Bugüne kadar yaklaşık 60 Bin kursiyere ulaşıldı ve yaklaşık 39 Bin kursiyer eğitime dâhil edildi. Kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimler sayesinde günlük yaşantılarında ihtiyaç duydukları bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorlar ve eğitimler sayesinde yenilikleri kullanarak çocuklarına da yardımcı olabiliyorlar. Adanmışlık, idealistlik önemli. İnsanın her yaşta eğitim alabileceği bir konu mutlaka vardır. Hiçbir şey imkansız veya çaresiz değildir. Topluma faydalı olabilmek için kendimize yatırım yapalım. Eğitimin yaşı yok" dedi. Başkan Aktaş, BENMEP'ten de 10 yaşından büyük tüm engelli vatandaşların faydalandığını ifade ederek, "2013 yılında başlatılan proje kapsamında 13 ilçede, 70 farklı eğitim noktasında toplam 2 Bin 433 mezun verildi. Eğitimler, engelli kardeşlerimize özel dizayn edilen otobüslerde veriliyor. Temel bilgisayar programlarından grafik tasarıma kadar birçok alanda eğitim veriliyor" dedi.