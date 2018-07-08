Bursa’nın Dünya Mirası kutlaması

BURSA
'NIN 'UNESCO Dünya Mirası' ilan edilişinin 4'ncü yıldönümü, 'Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli' ile resim sergisinin yer aldığı özel bir programla kutlandı Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde hazırlanan 'Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu' isimli Adaylık Dosyası'nın değerlendirilmesi sonucunda, Bursa, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne adını yazdırdı. 22 Haziran 2014'te, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen '38. Dünya Miras Listesi Komitesi'nde Türkiye'nin 12., dünyanın da 998. Üstün Evrensel Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul edilişi her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilişinin 4. yıldönümünde 'ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2018' etkinliği kapsamında Tayyare Kültür Merkezi'nde, 'Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli' gerçekleştirildi. 'Bursa'da UNESCO Dünya Miras Alanları Öğrenci Resim Sergisi'nin açılışıyla başlayan program Bursalılardan da yoğun ilgi gördü.