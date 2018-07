Büyükşehir’in gülen yüzü güvenlik

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı güvenlik personeliyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hikmet Memiş ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Ali Akaç'ın da hazır bulunduğu toplantıda, iş ve işleyişle ilgili çalışmalar değerlendirildi.Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa ve Türkiye'nin en prestijli kurumlarından olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, belediyeciliğin, doğumdan ölüme dek yaşamın her alanında etkili olduğunu anlattı. Bursa'nın 128 ayrı noktasında 773 güvenlik personelinin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yaptığını belirten Aktaş, BUSKİ ve diğer şirketlerdeki güvenlik personeliyle bu rakamın daha da yükseldiğini ifade etti. Çalışanların her zaman kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Hayatımıza değer katmalıyız. İşimize saygı göstermeli ve sahip çıkmalıyız. Zabıta ve güvenlik personeli, belediyemizin dışa yansıyan yüzüdür. Vatandaş ile olan diyaloglarımıza dikkat etmeliyiz. Belediyenin sıcak, güler yüzünü yansıtmalı ve aynı zamanda temsil ettiğimiz kurumun ağırlığını da hissettirmeliyiz" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin her noktasına güvenlik hizmeti veremeyeceğini belirten Başkan Aktaş, "128 güvenlik noktasında revizyona gideceğiz, çalışmalarımızı başlattık. Güvenlik noktalarını güncelleyerek personelin daha verimli hale gelmesini istiyoruz. Osmanlı'ya başkentlik etmiş bir şehirde hizmet veriyoruz. Bu şehirde güzel işler yapmalıyız. İnsanların hayatını kolaylaştırmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.