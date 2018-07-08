Engelli istihdamına hibe desteği

BU yılın ilk yarısında işletmelerindeki engelli istihdam
ını arttıran Bursa
lı firma yöneticileri ödüllendirildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Valilik Tarihi Heykel Hizmet Binasında düzenlenen törende engelli istihdamına katkı koyan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. ve AUNDE Teknik Tekstil San ve Tic. A.Ş. yöneticilerine teşekkür belgelerini ve temsili hibe çeklerini takdim etti. ÇALIŞAN ENGELLİ SAYISI 10 BİN
Engelli istihdamını, bir meslek edindirmeden öte engelli bireylerin hayata bağlanması olarak gördüğünü belirten Vali İzzettin Küçük, "Bilindiği gibi 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin yüzde üç oranında engelli istihdam etmesi zorunlu. Ancak devletimiz bununla kısıtlı kalmayıp bu oranın arttırılabilmesi için İŞKUR
eliyle farklı teşvik ve destek programları gerçekleştiriyor. Bursa'da zorunlu engelli istihdamı kota doluluk oranı yüzde 97'ye, toplam engelli çalışan sayısı ise 10 Bine yaklaştı. Bu rakamlar nüfusa oranlandığında Bursa Türkiye'de başı çeken bir konuma geldi. Proje kapsamında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve firma temsilcilerimize teşekkür ediyorum."dedi.