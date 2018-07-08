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Marmarabirlik İş ortakları ile buluştu Marmarabirlik yönetim kurulu ve pazarlama ekibi, bayileriyle bir araya gelerek, yaklaşan ürün alım kampanyası öncesi satış hedeflerini değerlendirdi

Giriş Tarihi: 8.7.2018