Marmarabirlik İş ortakları ile buluştu

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, önümüzdeki kampanya döneminde sofralık zeytinde ülke genelinde son 10 yılın en yüksek ürün rekoltesinin beklendiğine dikkat çekti. Başkan Asa, geçtiğimiz yıl ürün alımları sonrasında stoklarında, orta ve ince kalibre ürün bulunduğunu da söyleyerek, "Yaklaşan ürün alım kampanyası öncesi orta ve ince kalibredeki ürünlerin satılması, depoların boşaltılması ve üreticimizden daha fazla ürün alabilmek adına toplantıyı düzenleyerek, iş ortaklarımızla bilgi alışverişinde bulunduk." dedi. BİZ BİR AİLEYİZ
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kurumun bayileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, bu buluşmaların aidiyet duygusunu ön plana çıkardığını söyledi. Başkan Asa, "iş ortaklarımız olan bayilerimizle bir aileyiz. Bu toplantılar hem aile bağlarımızı güçlendirirken, hem de yeni stratejiler belirlememize yol göstermektedir. Ayrıca, bu toplantılar geleceğimize yönelik adımların atılmasına ve stratejilerin belirlenmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Marmarabirlik, 8 kooperatifi, 32 Bin ortağı, 650 çalışanı ve siz değerli iş ortaklarımızla birlikte büyük bir ailedir. Bu ailenin bir ferdi olmakta bir ayrıcalıktır" dedi. ÖNCÜ ROL GÖREVİNDEYİZ
Marmarabirlik'in yeniliklerde öncü rol üstlendiğine dikkat çeken Başkan Asa, "Üreticinin gücünün birleştiği bir kuruluş olması nedeniyle sorumluluğumuz daha da büyüktür. Bu amaçla, yapılan her çalışma sadece bugünü değil, gelecek nesillerimizi de ilgilendirmektedir. Planlı ürün alımları, düzenli stoklar ve oluşturulan yeni pazarlar sonucunda ürün alım ve satış rakamlarımız her geçen yıl daha da artmaktadır. Bir yandan üreticinin daha fazla kazanması için çalışan Marmarabirlik, diğer yandan bayileri aracılığı ile tüketiciye her geçen gün ürün yelpazesini geliştirerek, doğal ve sağlıklı ürünler sunmaktadır."dedi. 2018 YILI MARMARABİRLİK İÇİN DÖNÜM NOKTASI
GEÇTIĞIMIZ yıl alınan ürün bedellerini tamamını öz kaynaklarıyla ödediklerini hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ödemelerin zamanında yapılmış olmasının da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. 2018 yılının Marmarabirlik için dönüm noktası
olduğunu anlatan Başkan Asa, geçtiğimiz yıl alınan ürün bedellerinin tamamının öz kaynaklarıyla ve 1 TL bile kredi kullanılmadan çok kısa zamanda ödendiğine dikkat çekti. REKOR BEYAN BEKLİYORUZ
MARMARABIRLIK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2018-2019 hasat döneminde son yılların en yüksek ürün rekolte beyanı beklediklerine dikkat çektiği konuşmasında, "Üreticilerimizi uyarmak istediğimiz konu, arz ve talep dengeleri doğrultusunda, iri kalibre ürün beklenilenden daha fazla talep görmektedir" dedi.