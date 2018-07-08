Zabıtaya ‘Başkan’ desteği

ZABITA memurlarıyla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, mesleğin çok zor olduğunu belirterek, personelden 'devlet ciddiyetiyle' olaylara müdahale etmelerini istedi. Zabıta Dairesi
Başkanlığı personeliyle Tayyare Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, talep ve görüşleri aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka ve Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç'un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Alinur Aktaş, zabıtaların şehrin en prestijli kurumunda çalıştıklarını, bunun kıymetini hep birlikte bilmek gerektiğini söyledi. 14 senelik belediye başkanlığı döneminde zabıtalığın ne kadar zor bir iş olduğunu çok net gördüğünü belirten Başkan Aktaş, personelin 'aldıkları kararlarda' hiç kimseye yaranamadığını dile getirdi. İster istemez zabıtaların iş yaparken hedef olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Zabıta personeli hiçbir zaman iyi ve düzgün yapılan işlere müdahale etmez. Yanlış durumlar var ise buna müdahalede bulunur. Devlet ciddiyetini bozmadan çalışmamız gerekiyor" dedi.