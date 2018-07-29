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Ata sporları rekor kırdı

Büyükşehir’in Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği Ata Şenliği nefes kesen gösterilere sahne oldu

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Ata sporları rekor kırdı
Türk kültürünün en önemli değerlerinden ata sporları ile kültür ritüellerinin tanıtıldığı şenliği, yaklaşık 15 bin ziyaretçi yoğun ilgiyle izledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız ile Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'ın da katıldığı şenlikte, kültür ve spor dernekleri, yöresel değerleriyle dikkati çekti. Bursa'nın değerlerini geleceğe taşırken, somut olmayan kültürel mirası da gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi tarafından, , Bursa Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği destekleriyle hazırlanan 3'ncü Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Türk kültürünün en köklü sporlarını bugüne ve geleceğe taşıdı. , Özbekistan, , ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcular ile Türk coğrafyasından yoğun katılımın olduğu şenlik, Keles Kocayayla'da birbirinden özel sportif gösterilere sahne oldu. Cirit, rahvan, binicilik, güreş, kökbörü gibi yaklaşık 5 bin yıllık ecdat yadigârı ata sporları Kocayayla'da tanıtıldı. Şenlikte dağ yöresi gelin alma, ipek üretimi, ipek halı ve kilim dokuma gibi kültürel değerler de tanıtıldı. Şenliklerde, geleneksel okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, oba alanında farklı kültürlere ait tanıtımlar ve ritüeller, geleneksel çocuk oyunları ve yağlı güreş müsabakaları da yapıldı.
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Ata sporları rekor kırdı
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