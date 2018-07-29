Balayı Maldivler’de

Eski AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın ile eşi Aliye Yalçın'ın kızı Gizem Yalçın
ile Emine-Cengiz Akan çiftinin oğlu Mustafa Akan
, Sheraton Otel'de düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi. İş, siyaset ve futbol camiasından birçok ismin katıldığı düğün töreninde çiçeği burnunda çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıyarken şahitliklerini ise eski Devlet Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
, milli futbolcu Arda Turan
, İdil Gönen, Eda Akın, Cansu Yılmaz Sarıbal ve Cenk Öztanık alkışlar arasında yaptı. Tören sonrası çok mutlu olduklarını belirten genç çift balayını geçirmek üzere Maldivlere gitti.