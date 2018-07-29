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Balayı Maldivler’de

ile dünya evine girdi. Çiftin şahitliklerini eski Bakan ile milli futbolcu yaptı

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Balayı Maldivler’de
Eski AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın ile eşi Aliye Yalçın'ın kızı ile Emine-Cengiz Akan çiftinin oğlu , Sheraton Otel'de düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi. İş, siyaset ve futbol camiasından birçok ismin katıldığı düğün töreninde çiçeği burnunda çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıyarken şahitliklerini ise eski Devlet Bakanı , milli futbolcu , İdil Gönen, Eda Akın, Cansu Yılmaz Sarıbal ve Cenk Öztanık alkışlar arasında yaptı. Tören sonrası çok mutlu olduklarını belirten genç çift balayını geçirmek üzere Maldivlere gitti.
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Balayı Maldivler’de
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