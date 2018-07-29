Bursa’nın barajları doldu

Temmuz
ayı itibariyle Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı. Yetkililer, Bursa
'nın, 2019'un Ocak ayına kadar yetecek suyunun bulunduğunu açıkladı. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Temmuz ayı itibariyle Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranının yüzde 100 seviyelerine ulaştığını ifade ederek, barajlara hiç su girişi olmasa da Bursa'nın 2019 yılı Ocak ayına kadar yetecek kapasitede su rezervinin bulunduğunu söyledi. Bursa'ya içme suyu temininde bulunan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su doluluk oranlarının, yıllık ortalamaların üzerinde bulunduğuna işaret eden Gülenç, "Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 88, Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 100 düzeyindedir" dedi.