Ev parasını yolda düşürdü

Bursa
'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ali Uzay
isimli emekli bir vatandaş, geçtiğimiz gün bankadan çıktıktan sonra yerde poşet içinde toplam 60 Bin lira para buldu. Tereddüt etmeden parayı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğüne götüren duyarlı vatandaş, ev hayali kuran işçinin hayallerini yeniden gerçeğe dönüştürdü.
EV ALMAK İÇİN 77 BİN LİRA ÇEKTİ
Uzun yıllar çalışarak biriktiği paralarla ev alma hayali kuran 52 yaşındaki Akif Emeklice
, nihayet birikimi tamamlayarak yıllar sonra ev almak için bankaya koştu. Kimi zaman garsonluk, kimi zaman ise işçilik yaparak biriktirdiği 77 bin lirayı bankadan çeken Akif Emeklice, 17 bin lirayı cebine 60 bin lirayı ise bir poşete koyarak bankadan çıktı. Bir süre sonra elindeki poşetlerin içinde paranın bulunduğu poşetin olmadığı fark eden Emeklice, adeta kahroldu. Aynı dakikalarda parayı bulan evli ve iki çocuk babası emekli Ali Uzay isimli vatandaş ise bulduğu 60 bin lirayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Emniyet ekiplerinin paranın sahibini araştırmaya başladığı saatlerde parayı düşüren Akif emeklice emniyete başvurdu. Kaybolan 60 bin lirasına kavuşan işçi, büyük bir sevinç yaşadı.
'HER VATANDAŞIN GÖREVİ'
Aynı gün kendisinin de bankaya gittiğini ve bankadan çıktından sonra yerde poşet içinde 60 bin lira bulduğunu söyleyen Ali Uzay ise, "Poşeti alıp içine baktım, içinde yüklü miktarda para gördüm. Sonra tereddüt bile etmeden hemen Emniyet Müdürlüğüne giderek parayı teslim ettim. Akif Emeklice'nin o parayla ev alacağını öğrenince çok daha mutlu oldum. Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Duyarlı olmak her vatandaşın görevidir" dedi. Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, yaşanan olayın ardından ikiliyi Emniyet Müdürlüğünde bir araya getirdi. Parayı bulan Ali Uzay'ı tebrik eden ve örnek davranışından dolayı kutlayan Kaymakam Masatlı ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin Akif Emeklice'ye de hayırlı olsun temennisinde bulundu.
SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ
Parayı
bularak emniyete koşan duyarlı vatandaş ile Mustafakemlapaşa Emniyet Müdürlüğünde bir araya gelen Akif emeklice, parayı bulan Ali Uzay'a sarılarak teşekkür etti. Emeklice, "Böyle bir devirde böyle duyarlı bir insanla tanışmak benim için büyük bir mutluluk, Yıllraca çeşitli işlerde çalışarak ev almak için para biriktirdim. Sonra böyle bir talihsizlik yaşadım ve kahroldum ama Ali Uzay sayesinde ev hayalim gerçek olacak. Allah ondan razı olsun" dedi.