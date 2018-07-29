Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > İşsizlik rakamları tek haneye düştü, iş dünyası moral buldu

rakamları tek haneye düştü, iş dünyası moral buldu

Giriş Tarihi: 29.7.2018
İşsizlik rakamları tek haneye düştü, iş dünyası moral buldu
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Nisan ayında 0.9 puanlık düşüş ile yüzde 9.6 olarak gerçekleşen rakamlarını değerlendirdi. 'nin büyük zorluklara ve tüm engellere rağmen ekonomisini büyütme azmini koruduğunu belirten Burkay, "Özellikle terör örgütü 'nün 15 Temmuz'daki kalleşçe girişimi, demokrasimizle birlikte ekonomimize de darbe vurma niyeti taşıyordu. Ancak milletimiz, istiklali ve istikbali için destansı bir mücadeleyle kirli emelleri boşa çıkarırken, iş dünyamız da 'güçlü ekonomi, daha güçlü Türkiye" idealleri doğrultusunda azimle çalışmaya devam etti. 2017 yılında G-20'nin en yüksek büyümesini gerçekleştiren ekonomimiz, bu yılın ilk çeyreğinde de yakaladığı yüzde 7.4'lük performansla büyümeye ve daha fazla üretmeye devam ederek, ekonomik darbe girişimini de bertaraf etti" dedi. İstihdamın bu yılın Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi arttığına işaret eden Burkay, şöyle devam etti: "İşsizliğin hem oran hem de miktar olarak azalması hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışan iş dünyamızın motivasyonunu da yükseltmektedir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşsizlik rakamları tek haneye düştü, iş dünyası moral buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN