İşsizlik rakamları tek haneye düştü, iş dünyası moral buldu

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Başkanı İbrahim Burkay, Nisan ayında 0.9 puanlık düşüş ile yüzde 9.6 olarak gerçekleşen işsizlik
rakamlarını değerlendirdi. Türkiye
'nin büyük zorluklara ve tüm engellere rağmen ekonomisini büyütme azmini koruduğunu belirten Burkay, "Özellikle terör örgütü FETÖ
'nün 15 Temmuz'daki kalleşçe girişimi, demokrasimizle birlikte ekonomimize de darbe vurma niyeti taşıyordu. Ancak milletimiz, istiklali ve istikbali için destansı bir mücadeleyle kirli emelleri boşa çıkarırken, iş dünyamız da 'güçlü ekonomi, daha güçlü Türkiye" idealleri doğrultusunda azimle çalışmaya devam etti. 2017 yılında G-20'nin en yüksek büyümesini gerçekleştiren ekonomimiz, bu yılın ilk çeyreğinde de yakaladığı yüzde 7.4'lük performansla büyümeye ve daha fazla istihdam
üretmeye devam ederek, ekonomik darbe girişimini de bertaraf etti" dedi. İstihdamın bu yılın Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi arttığına işaret eden Burkay, şöyle devam etti: "İşsizliğin hem oran hem de miktar olarak azalması hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışan iş dünyamızın motivasyonunu da yükseltmektedir" dedi.