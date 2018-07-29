Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Osmangazi Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı

sokak hayvanlarına sahip çıktı

Ersoy İŞİTMEZ
ERSOY İŞİTMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Osmangazi Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2018'in ilk 6 ayında bin 573 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri adına 11 yıldır faaliyet gösteren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2018'in ilk 6 ayında bin 573 sokak hayvanına kucak açtı. Can dostların en büyük destekçisi olmaya devam eden merkezde sokak hayvanlarının kontrol ve tedavileri yapılıp, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yerine getirilerek doğal ortamlarında sağlıklı yaşam sürdürmeleri sağlandı. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde 2018'de şu ana kadar 735 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. Bin 420 hayvan koruyucu hekimlik hizmetinden faydalanırken, 181 sokak hayvanı ise kısırlaştırılmış ve aşılamaları yapılmış olarak sahiplendirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmangazi Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN