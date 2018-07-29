Osmangazi Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı

Osmangazi
Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2018'in ilk 6 ayında bin 573 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri adına 11 yıldır faaliyet gösteren Osmangazi Belediyesi
Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2018'in ilk 6 ayında bin 573 sokak hayvanına kucak açtı. Can dostların en büyük destekçisi olmaya devam eden merkezde sokak hayvanlarının kontrol ve tedavileri yapılıp, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yerine getirilerek doğal ortamlarında sağlıklı yaşam sürdürmeleri sağlandı. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde 2018'de şu ana kadar 735 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. Bin 420 hayvan koruyucu hekimlik hizmetinden faydalanırken, 181 sokak hayvanı ise kısırlaştırılmış ve aşılamaları yapılmış olarak sahiplendirildi.