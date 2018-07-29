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Osmangazili yüzücü Azra bronz madalyayı kazandı

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Osmangazili yüzücü Azra bronz madalyayı kazandı
Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Azra Aksu, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ev sahipliğinde bu yıl 30'uncusu gerçekleştirilen yarış, 62 ülkeden 2 bin 400 kişinin katılımı ile İstanbul'da yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışta sporcular, Anadolu Yakası ve Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde İstanbul Boğazı'na atladı. Dünyanın en iyi açık su organizasyonu olarak gösterilen etkinlikte yüzücülerin dereceleri, ayaklarına bağlanan çipler ile belirlendi. 14-18 yaş kategorisinde 'yı temsilen yarışta kulaç atan Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu Azra Aksu, 55 dakika 5 saniye derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarılı yüzücü Azra Aksu ve antrenörü Pervin Anbarcılar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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Osmangazili yüzücü Azra bronz madalyayı kazandı
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