Şeftalide üretim bolluğu

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, içerisinde barındırdığı besin değerleri ve adı Bursa ile özdeşleşen şeftali üretiminde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ürünün bol olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl 85 bin 200 tonluk üretimle ülke üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünü Bursa'nın karşıladığını ifade eden Matlı "Bursa bölgesindeki şeftali üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren İnegöl, Kestel, Gürsu ve Osmangazi ilçelerimizde bu yıl da üretim bolluğu ve buna bağlı olarak ihracatta artış yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yaklaşık 14 bin dolar seviyelerinde olan şeftali ihracatımız, bu yıl haziran ayında 450 bin dolar seviyelerine kadar çıktı" dedi. Şeftalinin taze meyve olarak tüketiminin yanı sıra, konserveden meyve suyuna ve reçele kadar tarıma dayalı gıda sanayinde kullanılan endüstriyel tarım ürünü olarak da büyük ekonomik değeri olan bir ürün olduğunu hatırlatan Matlı, doğru zamanda uygun hasat, doğru lojistik ve ambalaj ile kalitenin daha kolay yakalanabileceğini söyledi. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı "Çiftçilerimiz zaten yetiştiriciliğinde çok başarılı olduğu şeftali üretiminde, ihracata yönelik olan çeşitlere daha çok ağırlık verirse, hem zaman zaman iç piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenir hem de daha çok gelir elde eder" dedi.