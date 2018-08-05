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50 bin kişi ziyaret ediyor UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan, Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan ve yaklaşık 700 kişinin yaşadığı tarihi Cumalıkızık, hafta sonlarında 50 bin ziyaretçi ağırlıyor