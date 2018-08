50 bin kişi ziyaret ediyor

BUGÜN NELER OLDU

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında alınan " Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, Yeşil Külliye, Muradiye Külliyesi ve Cumalıkızık olmak üzere altı bileşenden oluşuyor. Söz konusu bileşenlerden merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan ve sonradan mahalle statüsüne geçen yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Cumalıkızık, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgünlük ve bütünlüğünü koruyor. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali: "Cumalıkızık'ın, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle beraber hem ülkemizde hem de dünyada tanınırlığı arttı. Ortadoğu , Avrupa, Latin Amerika , yani dünyanın her tarafından binlerce ziyaretçi geliyor" dedi.Cumalıkızık'ın, evrensel bir değer olduğu için dünyanın her tarafından ziyaretçiyi ağırladığını anlatan Edebali, "700 yıllık mimarinin bozulmadan günümüze gelmesi çok önemli" diye konuştu.YAZ aylarında Cumalıkızık'ı genellikle Arap ve yerli turistlerin tercih ettiğini söyleyen Cumalıkızık Mahallesi Muhtarı Emin Yavuz tarihi mekanı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Yavuz, "Burada yaşayanlar önceki yıllarda geçimlerini çiftçilik ve hayvancılıkla sürdürüyordu. Şu an yüzde 90'ı turizmle geçiniyor. Mahalle halkımızın ana geçim kaynağı turizm oldu" dedi.