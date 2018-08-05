Binlerce Karacabeyli Çanakkale’ye gidiyor

KARACABEY Belediyesi bu yıl toplam 5 bin kişiyi büyük destanın yazıldığı Çanakkale
'ye götürecek. Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen "Haydi Karacabey Çanakkale'ye" organizasyonu kapsamında ilk kafile Karacabey Cumhuriyet Meydanı'ndan Çanakkale'ye uğurlandı. Çanakkale ruhunun daha iyi anlatılabilmesi için bu gezilerin önemli olduğunu söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Çanakkale Şehitlikleri'ni tüm vatandaşlara gezdirmeyi planladıklarını söyledi. Çanakkale Destanı'nın şanlı Türk tarihinin en önemli mücadelesi olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,"İlk etapta beş bin kişilik yaptığımız ihale sonucunda, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, otobüste ikramlar ve rehberlik hizmetlerinden oluşan organizasyona Karacabey Belediyesi olarak imza atıyoruz. 3 ay sürecek bu etkinlik kapsamında gitmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Çanakkale Şehitliğine götürmeyi amaçlıyoruz" dedi.