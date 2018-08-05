Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > BTSO AK Parti Bursa milletvekillerini ağırladı

BTSO milletvekillerini ağırladı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
BTSO AK Parti Bursa milletvekillerini ağırladı
Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Milletvekillerini Oda Hizmet Binası'nda ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu ve Meclis Divan üyeleri tarafından ağırlanan Bursa milletvekillerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti. BTSO Başkanı Burkay, ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda, başta TEKNOSAB, KOBİ OSB, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) ile Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM) olmak üzere kent ekonomisinin vizyonunu sergileyen projelere ilişkin bilgiler verdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa iş dünyasının Türkiye'ye örnek projelere ortak aklı harekete geçirerek ulaştığını belirterek, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde de lider şehirler arasında bulunduklarını ifade etti. İbrahim Burkay, "İş dünyamızın talepleri ışığında 5 yılda 60'ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BTSO AK Parti Bursa milletvekillerini ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN