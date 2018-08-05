BTSO AK Parti Bursa milletvekillerini ağırladı

BURSA
Ticaret ve Sanayi Odası, AK Parti
Bursa Milletvekillerini Oda Hizmet Binası'nda ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu ve Meclis Divan üyeleri tarafından ağırlanan Bursa milletvekillerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti. BTSO Başkanı Burkay, ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda, başta TEKNOSAB, KOBİ OSB, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) ile Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM) olmak üzere kent ekonomisinin vizyonunu sergileyen projelere ilişkin bilgiler verdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa iş dünyasının Türkiye'ye örnek projelere ortak aklı harekete geçirerek ulaştığını belirterek, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde de lider şehirler arasında bulunduklarını ifade etti. İbrahim Burkay, "İş dünyamızın talepleri ışığında 5 yılda 60'ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdik" dedi.