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‘Demirtaşpaşa’da son rötuşlar

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
‘Demirtaşpaşa’da son rötuşlar
BÜYÜKŞEHIR Belediyesi'nin himayesi ve desteğinde yenileme çalışmaları devam eden Demirtaşpaşa İlköğretim Okulu, yeni eğitim ve öğretim yılı için kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanıyor. 'da kaliteli eğitimin çıtasını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, okullara olan desteğini artırarak sürdürüyor. 1968 yılında yıkılıp yeniden yapılan Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki ilkokul binası, Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve himayesinde 'Hayırsever İşadamı Erhan Nasyalçın tarafından' orijinal haliyle yenileniyor.
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‘Demirtaşpaşa’da son rötuşlar
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