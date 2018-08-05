Kosova’da sünnet coşkusu

BURSA
Büyükşehir Belediyesi'nin Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin sonuncusu, Kosova'da gerçekleşti. İskenderay şehrinde yaşayan ihtiyaç sahibi 150 çocuk, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla sünnet ettirildi. Hastane önünde gerçekleşen ve Müslüman halkın büyük ilgi gösterdiği cemiyete, 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı temsilen' Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Ayrın Çıkıkçı ve Lütfü Günenç katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. AK Parti Meclis Üyesi Aydın Çıkıcı, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'da 800 çocuğun sünnet ettirildiğini kaydetti. Çıkıkçı, "Sünnet, bizim en önemli kültürlerimizden birisidir. Bu tür organizasyonlar sayesinde bir araya geliyoruz. Birliğimize ve dirliğimize sahip çıkıyoruz. Bugün burada 150 çocuğumuz daha erkekliğe ilk adımını atmış oldu" dedi.