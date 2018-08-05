Merhum başkanlar mezarı başında anıldı

MUSTAFAKEMALPAŞA Belediyesi, kuruluşunun 137'nci yılını törenle kutladı. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, merhum belediye başkanlarını mezarları başında ziyaret ederken, Mustafakemalpaşa'nın hizmet ideallerini yeni projelerle yaşattıklarını söyledi. Türkiye'nin ilk taşra belediyelerinden biri olan, 131 mahallesiyle Bursa
'nın hizmet alanı en büyük bölgelerinin başında gelen Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin kuruluşunun 137. yılı töreni, kutlama yürüyüşü ile başladı. Adnan Menderes
Meydanı önünden Cumhurluk Alanı'na kadar devam eden yürüyüşe; Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Başkan Yardımcısı Ayhan Dadak, belediye meclis üyeleri ve daire amirleri ile birlikte belediye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkanı Sadi Kurtulan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende bir konuşma yapan Başkan Sadi Kurtulan, 137 yaşında bir kurumun mensubu olmakla onur ve gurur duyduklarını belirtti.
HİZMET KERVANI SÜRECEK
Mustafakemalpaşa'daki hizmet kervanının yeni atılımlarla sürdüğünü dile getiren Başkan Kurtulan konuşmasında; " İnsanların kimliğinin yanında diğer önemli bir meziyeti de hizmet verdikleri alan ve kurumdur. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak, 131 mahallesi ve Bin 742 kilometrekarelik alanıyla Bursa'nın yüzde 23'ünü kapsayan bu bereketli topraklara hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bir kısım projelerimizi devam ettirirken, bir kısmının da ihalesini sürdürüyoruz. Kirmasti Deresi'nin sosyal hayata dâhil edilmesi için yıllarca verdiğimiz mücadele sonucu, ihalesi biten rekreasyon projesini imalat sürecine getirdik" dedi. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan törenin ardından Mustafakemalpaşa'da önceki yıllarda belediye başkanlığı yapan Mahmut Çolakoğlu ve Sadettin Sarcan'ı kabirleri başında ziyaret ederek dua etti.