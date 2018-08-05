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Minik Tenisçiler ’da

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu 2018 Faaliyet Takvimi’nde yer alan 8, 9, ’na ev sahipliği yaptı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Minik Tenisçiler Bursa’da
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından planlanan Büyükşehir Belediyesi 8-9-, Hüdavendigar Kent Parkı tenis kortlarında gerçekleştirildi. 23 ila 28 Temmuz tarihleri arasında oynanan karşılaşmalara başta Bursa olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi illerden 190 sporcu katıldı. Toplamda 300 maçın yapıldığı turnuvada, 11 birincilik ve 11 ikincilik kupası sahiplerini buldu. Öte yandan Hüdavendigar Kent Parkı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tenis kortları, benzer organizasyonlara ev sahibi olmaya devam ediyor. Daha önce ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya mekan seçilen kortlar, 8-9-10 Yaş Haftaiçi Turnuvası'nda da minikleri ağırlayacak. 13 ila 17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak organizasyona, yaklaşık 200 sporcu katılacak.
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Minik Tenisçiler Bursa’da
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