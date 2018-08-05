Sağlıkta kalite ve nitelik artıyor

BURSA
'DA nitelikli sağlık hizmetleri alanında dev adımlar atılmaya devam ediliyor. Kentte sağlık yatırımları tüm hızıyla sürerken, bir yandan da nitelikli sağlık hizmetlerine ağırlık veriliyor. Son olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde replantasyon ameliyatları ile vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji işlemleri yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Bursa'nın sağlık üst bölgesi konumunda olması nedeniyle bazı nitelikli hizmetlerin ilimizde verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızın da özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri alanında acil el yaralanmaları ve replantasyon merkezi olarak belirlediği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizde replantasyon yani kopan uzvun yerine implantasyonu ameliyatları yapılmaya başlandı. Artık herhangi bir uzuv kopma durumunda hastalarımızın il dışına sevk edilmesine gerek kalmayacaktır" dedi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Binası'nda vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji işlemleri yapılmaya başlandığının bilgisini veren Dr. Akan, "Hastanemizde uluslararası seviyede çocuk ve erişkin yanık merkezi, girişimsel radyoloji merkezi, çocuk kardiyovasküler cerrahisi, inme merkezi gibi nitelikli sağlık hizmetlerini yılsonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca Bursa'nın kalp merkezinde çocuk kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi hizmetleri noktasında da tüm hazırlıklar tamamlandı" dedi.