Sukaypark’ta Çerkes rüzgârı

Osmangazi Belediyesi
ev sahipliğinde Sukaypark Tesisleri'nde gerçekleştirilen Uluslararası Çerkes Gençlik Kampı Veda Gecesi programı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, Orta Asya Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Op. Dr. Şerif Birinç ve ülkelerinde en başarılı seçilen 70 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Çerkes Gençlik Kampı'nda kalan Kafkas-Balkar Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu Karaçay Çerkes Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, İsrail Krafma Çerkes Yerleşkesi, Suriye'den gelen sığınmacı ve ülkemizin çeşitli yörelerinden gelen misafir öğrenciler, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde konaklayarak şehrin tarihi güzelliklerini keşfettiler. Gelecek nesillere iş birliği ve barış getirmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen veda gecesi yemeğinde uluslararası sanatçı Tambi Cimuk sahne alırken, çeşitli grupların dans ve müzik gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.
'ÜMMETİN OLDUĞU HER YERDE'
Geleneksel hale gelen ve 5 yıldır organize edilen etkinliğe destek vermekten oldukça mutluluk duyduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar "Osmanlı'nın kurulduğu şehir olan Bursa
'mız bir cazibe merkezi. Bu akşam Kafkaslar'dan gelen öğrencilerimizi ağırladık. Öğrencilerimiz burada kamp sürecinden geçip, Bursa'yı, Türkiye'yi, arkadaşlarını ve akrabalarını tanıyor. Bizler atalarımızdan almış olduğumuz bu kültürü, onların bu felsefesini faaliyetlerimizde sürdüreceğiz. Osmangazi sadece Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ile sınırlı kalmıyor. Osmangazi, ümmetin olduğu her yerde" dedi.