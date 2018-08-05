“Ulaşımda Bursa’nın geleceğini planlıyoruz”

KENT merkezinde nefes alan, şehir dışından ise kolay ulaşılabilir bir Bursa hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, bürokrat ve teknokratlarıyla birlikte, hazırlıkları devam Ulaşım Master Planı
hakkında Boğaziçi Proje yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Aktaş, Bursa'nın Ulaşım Master Planı'nı yakın zaman ve basit hesaplamalarla değil, şehrin 20 yıl sonrasını düşünerek hazırlayacaklarını vurguladı. Başkan Aktaş, "1960 yılında yapılan ilk master plan ve sonrasındaki tüm çalışmalar, şehrin büyüme oranı ve nüfus artışı doğru hesaplanmadan yapılmış. Biz aynı yanlışa düşmek istemiyoruz. Bursa'da 2035 yılı ve sonrasında oluşabilecek nüfus ve yolculuk artışlarını göz önüne alarak, gerçek manada gelecek planlaması yapıyoruz" dedi. Ulaşım Master Planı ile ilgili olarak ilk toplantıyı 15 Mayıs'ta belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, o günden bu yana çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti. Hazırlıklar kapsamında saha çalışmaları, trafik ve araç analizlerinin yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, "Şehrin nüfus projeksiyonu ortaya çıkarıldı. Nüfusun trafik hareketliliği tespit edildi. Alınan verilere göre, Bursa'nın Acemler bölgesinde günlük araç hareketliliği 210 bin olarak belirlendi. Araç trafiğinin 150 bini sadece sabah ve akşam saatlerinde oluşuyor. Bu oranın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dahi günlük 180 bin değerlerinde olduğunu öğrendik" dedi.