ASTROFEST’e muhteşem final

Bursa
Bilim ve Teknoloji Merkezi
'nin (Bursa BTM) prestij etkinliklerinden Astrofest
2018, dopdolu içeriği ve alanında uzman ünlü isimlerin katılımıyla bilimsel bir şölene döndü. Aklı gece gündüz bilimde olan gökyüzü tutkunlarını Uludağ'ın zirvesinde buluşturan etkinlikte, uzay
ve astronomiye dair ne varsa konuşuldu. Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından 500'ün üzerinde katılım olurken, astronomi severler bilime doydu. ZİRVEDE METEOR YAĞMURU
Geçtiğimiz hafta Uludağ'ın zirvesinde gerçekleştirilen Astrofest 2018'e katılanlar, gündüzleri atölye, konferans ve doğa yürüyüşleriyle zirvede bilimin keyfini çıkardı, geceleri de alana kurulan teleskoplarla gökcisimlerini inceledi. Perseid gök taşı yağmuruna tanıklık eden astronomi tutkunları, takımyıldızları ve gezegenleri de gözlemleme fırsatı yakaladı. Astronomiseverler, merak ettikleri sorulara cevap bulurken; sabahın ilk ışıklarına dek süren gözlem etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. DOĞA İLE İÇ İÇE ATÖLYELER
Birçok akademisyenin konferansları ile destek verdiği Astrofest 2018'de onlarca farklı bilimsel atölye ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi. Artırılmış gerçeklikle ay keşfi, takımyıldızı küpü, gök atlası, gezegen tacı, gezegen x aracı, roket, güneş saati yapımı ve ahşap atölyeleri katılımcıların ilgisini çekti. Çocuklar için düzenlenen 'Hedef Titan' astronomi oyunu ile Bursa Bilim
ve Teknoloji Merkezi'nin Bilim Avcıları ekibinin bilimsel gösterileri etkinliğe renk kattı. Çok sayıda gök bilimcinin ve bilim insanının konferans verdiği etkinlik, ekranların sevilen ismi Talha Uğurluel'in açılış konuşması ile başladı. 'Karşıyım' felsefesini milyonların diline dolayan Mandıra Filozofu filmleri ile tanınan Yönetmen Müfit Can Saçıntı da yağmur altında sevenleri ile birlikte Uludağ'ın eşsiz güzelliklerini keşfe çıktı. KOZMONOT'UN UZAY MACERASI
ASTROFEST
2018, Suriyeli Kozmonot Muhammed Ahmed Faris'in uzayda geçirdiği 8 günü anlattığı konferansı ile son buldu. Şimdi ve gelecekteki bilimin uzaya bağlı olduğunu söyleyen Faris, ";Uzayda bir bacağınız varsa, yerde de bir bacağınız var demektir. Uzaydaki bilim, yerküreyi kontrol etmektedir. Çocuk ve gençleri uzay çalışmalarına yönlendirmek gerekiyor" dedi.