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spor için kenetlendiler

iş dünyası, kentin markası için kenetlendi. İş dünyası yeni sezonda yeşil beyazlı kulübe destek sözü verdi

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Bursaspor için kenetlendiler
BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası'nda Valiliği öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan , geçtiğimiz sene iş dünyası temsilcilerinin için başlattığı kampanyanın oldukça başarılı geçtiğini ve kulübe ciddi bir kaynak sağlandığını vurguladı. İş dünyasının bu yıl kulübün yanında olmaya devam etmesinin önemine işaret eden Vali Küçük, "Bursaspor her kesimi bir araya getiren ortak değerler ve markalardan birisidir. İş dünyamızın da katkılarının değeri parayla ölçülemez. Şehir kimliğinin oluşmasında kulübümüzün payı büyük. Bursa'yı ve Bursaspor'umuzu daha güzel yarınlara taşımak için birlikte hareket etmeyi sürdürmeliyiz." dedi. Bursaspor Başkanı 'ın iş dünyası tarafından sevilen ve sayılan isimlerden birisi olduğunu da kaydeden Vali İzzettin Küçük, "Ali Ay başkanımıza ve yönetimimize güveniyoruz. Kent olarak başkanımızla, yönetimimizle, teknik heyet ve futbolcularımızla omuz omuza vereceğiz" dedi.
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Bursaspor için kenetlendiler
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